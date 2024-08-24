Фото: гол «МЮ» в игре с «Брайтоном» был отменён из-за специфического офсайда

Гол крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1) был отменён из-за положения «вне игры», поскольку в момент, когда аргентинец отправлял мяч в пустые ворота, снаряд попал в форварда «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее, который изначально пытался замкнуть прострел, но пролетел мимо мяча и продолжил катиться в сторону ворот. Таким образом, Гарначо пробил по воротам через одноклубника. Спустя несколько секунд VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда нидерландского форварда.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: