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Фото: гол «МЮ» в игре с «Брайтоном» был отменён из-за специфического офсайда

Фото: гол «МЮ» в игре с «Брайтоном» был отменён из-за специфического офсайда
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Гол крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1) был отменён из-за положения «вне игры», поскольку в момент, когда аргентинец отправлял мяч в пустые ворота, снаряд попал в форварда «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее, который изначально пытался замкнуть прострел, но пролетел мимо мяча и продолжил катиться в сторону ворот. Таким образом, Гарначо пробил по воротам через одноклубника. Спустя несколько секунд VAR отменил это взятие ворот из-за офсайда нидерландского форварда.

Фото: Кадр из трансляции

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Уэлбек – 32'     1:1 Диалло – 60'     2:1 Педро – 90+5'    

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

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