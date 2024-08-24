В «Галатасарае» прокомментировали неопределённость по трансферу Актюркоглу в «Спартак»

Член совета директоров «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу прояснил ситуацию с возможным трансфером полузащитника Керема Актюркоглу в московский «Спартак». Ранее футболист согласился на переезд в РПЛ, однако впоследствии изменил своё решение.

«Керем всегда мечтал играть в Европе. Мы заключили соглашение с московским «Спартаком», но он не смог договориться с российским клубом и не захотел уезжать.

С начала сезона он выступает за наш клуб. На данный момент Керем остаётся, и наш тренер в начале сезона сказал, что хочет, чтобы он остался. Прочие слухи, домыслы и обвинения необоснованны. Кроме того, в клуб на данный момент не поступало никаких других официальных предложений», – приводит слова Хатипоглу Sabah.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.