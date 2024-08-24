Акинфееву наложили повязку из бинта на голову после столкновения с игроком «Акрона»

В добавленное время к первому тайму матча 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Акроном» вратарь красно-синих Игорь Акинфеев столкнулся с защитником тольяттинской команды Родриго Эсковалем. В результате этого инцидента российский голкипер получил рассечение, из-за чего ему на голову была наложена повязка из бинта.

Фото: Социальные сети РПЛ

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени.

Столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: