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«МЮ» потерпел пятое поражение от «Брайтона» в последних шести матчах в АПЛ

В Брайтон энд Хоув (Англия) на стадионе «Американ Экспресс» завершился матч 2-го тура нового сезона английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором местный «Брайтон» в драматичном матче обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Таким образом, это поражение стало пятым для «красных дьяволов» в шести последних матчах с «чайками» в рамках АПЛ.

Напомним, «Брайтон» добился в этой встрече победы, забив решающий гол на пятой добавленной минуте. Один из голов хозяев на счету экс-нападающего манкунианцев Дэнни Уэлбека.

Примечательно, что на 70-й минуте «красные дьяволы» могли выйти вперёд, однако гол Алехандро Гарначо был отменён из-за офсайда.

Команда Эрика тен Хага осталась с тремя очками по итогам двух туров. «Брайтон» же одержал вторую победу подряд на старте нового сезона.