Семак: «Зенит» себя заранее не записывал в чемпионы, понимаем, что сезон будет сложным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о силе своей команды в преддверии матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы провели уже достаточное количество матчей в сезоне, чтобы почувствовать игровой тонус. Мы себя заранее не записывали в чемпионы, это больше дело рук журналистов, которые после одной‑двух крупных побед сразу поют дифирамбы и вешают медали. Мы прекрасно понимаем, что сезон будет сложным. Кардинально у нас ничего не изменилось в составе в сравнении с прошлым сезоном, который был сложным. Да, Глушенков ярко начал, но у нас всё тот же состав. Нельзя сказать, что мы на голову сильнее остальных. Готовимся к каждому матчу и понимаем, что будут как удачные, так и неудачные матчи. В первых матчах сезона была отличная реализация, всё залетало. В матче с «Химками», к сожалению, мы не забили то, что должны были забивать. Это футбол», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на пятой строчке.