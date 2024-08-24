Вячеслав Чанов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Акроном»
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0).
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49' 2:0 Обляков – 60' 3:0 Мойзес – 82' 4:0 Обляков – 87'
«В атаке у ЦСКА было скучновато, но во втором тайме с «Акроном» прорвало. Ещё Гаич в перерыве сказал, что нужно забить один, тогда игра пойдёт. Давно у армейцев не шло в атаке, это тревожило. Может быть, такой результат поможет раскрепоститься.
Игра «Акрона» разочаровала, хотя по первому тайму даже не уступал, а играл наравне и выглядел позубастее. А что произошло во втором тайме, непонятно. Может быть, пропущенный мяч подкосил ребят. А потом ещё один-второй — футболисты уже не верили в себя», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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