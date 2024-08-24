Вячеслав Чанов прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Акроном»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0).

«В атаке у ЦСКА было скучновато, но во втором тайме с «Акроном» прорвало. Ещё Гаич в перерыве сказал, что нужно забить один, тогда игра пойдёт. Давно у армейцев не шло в атаке, это тревожило. Может быть, такой результат поможет раскрепоститься.

Игра «Акрона» разочаровала, хотя по первому тайму даже не уступал, а играл наравне и выглядел позубастее. А что произошло во втором тайме, непонятно. Может быть, пропущенный мяч подкосил ребят. А потом ещё один-второй — футболисты уже не верили в себя», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.