Экс-игрок «Зенита» Радимов: «Спартак» не так безнадёжен, как был раньше

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о московском «Спартаке» в преддверии матча сине-бело-голубых с красно-белыми в рамах 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Спартак» находится в хорошей форме. Команда одержала много крупных побед, поверила в тренера. Барко — это футболист с большой буквы, он пришёлся ко двору. У команды есть козыри. «Спартак» не так безнадёжен, как был раньше, когда абсолютно никто не верил в команду», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».