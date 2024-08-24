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Экс-игрок «Зенита» Радимов: «Спартак» не так безнадёжен, как был раньше

Экс-игрок «Зенита» Радимов: «Спартак» не так безнадёжен, как был раньше
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о московском «Спартаке» в преддверии матча сине-бело-голубых с красно-белыми в рамах 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» находится в хорошей форме. Команда одержала много крупных побед, поверила в тренера. Барко — это футболист с большой буквы, он пришёлся ко двору. У команды есть козыри. «Спартак» не так безнадёжен, как был раньше, когда абсолютно никто не верил в команду», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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