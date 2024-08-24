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Писарев: удивил состав «Зенита» на матч со «Спартаком», много дезинформации было

Бывший футболист московского «Спартака» Николай Писарев высказался о стартовом составе «Зенита» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми.

«Меня удивил состав «Зенита». Много дезинформации было. К «Зениту» было очень много вопросов. Неожиданное возвращение Вендела и Педро», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на четвёртой строчке.