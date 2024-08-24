Семак высказался о попадании Вендела в стартовый состав на игру со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о попадании бразильского полузащитника Вендела в стартовый состав команды на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Ранее сообщалось, что футболист пропустит встречу из-за травмы.

— Когда узнали, что Вендел сможет играть, вам полегчало?

— Мы с осторожностью относимся к этому. Да, то, что он сможет сыграть, — это плюс для «Зенита». Это очень важный футболист. Но, с другой стороны, мы понимаем, что игрового тонуса ему не хватает. Поэтому мы поставили его в стартовый состав, чтобы понять, насколько его хватит, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.