Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак высказался о попадании Вендела в стартовый состав на игру со «Спартаком»

Семак высказался о попадании Вендела в стартовый состав на игру со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о попадании бразильского полузащитника Вендела в стартовый состав команды на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Ранее сообщалось, что футболист пропустит встречу из-за травмы.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Когда узнали, что Вендел сможет играть, вам полегчало?
— Мы с осторожностью относимся к этому. Да, то, что он сможет сыграть, — это плюс для «Зенита». Это очень важный футболист. Но, с другой стороны, мы понимаем, что игрового тонуса ему не хватает. Поэтому мы поставили его в стартовый состав, чтобы понять, насколько его хватит, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

Материалы по теме
Семак: «Зенит» себя заранее не записывал в чемпионы, понимаем, что сезон будет сложным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android