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«Ювентус» арендует Консейсау у «Порту» — Романо

«Ювентус» арендует Консейсау у «Порту» — Романо
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«Ювентус» арендует у «Порту» 21-летнего нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано сроком на один год и без права выкупа. Сумма сделки составляет € 7 млн, также до € 3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов. Консейсау, завтра, 25 августа, вылетит в Турин для прохождения медобследования.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие на Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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