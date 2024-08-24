«Ювентус» арендует Консейсау у «Порту» — Романо

«Ювентус» арендует у «Порту» 21-летнего нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано сроком на один год и без права выкупа. Сумма сделки составляет € 7 млн, также до € 3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов. Консейсау, завтра, 25 августа, вылетит в Турин для прохождения медобследования.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие на Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.