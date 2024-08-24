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Вратарь «Акрона» Волков: вся наша игра с ЦСКА была провальной

Вратарь «Акрона» Волков: вся наша игра с ЦСКА была провальной
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура с ЦСКА (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Сегодня вся наша игра была провальной, в том числе в первом тайме, упущена своими ошибками и безобразным прессингом. В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе армейцев забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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