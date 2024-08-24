Вратарь «Акрона» назвал Облякова одним из самых опасных игроков ЦСКА

Голкипер «Акрона» Сергей Волков оценил игру футболистов ЦСКА после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой армейцев (4:0).

«Поздравляю Облякова, его признали лучшим игроком матча. Он действительно хороший футболист. Я бы его отметил, как одного из самых опасных в составе ЦСКА», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе армейцев забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.