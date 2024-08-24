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Вратарь «Акрона» назвал Облякова одним из самых опасных игроков ЦСКА

Вратарь «Акрона» назвал Облякова одним из самых опасных игроков ЦСКА
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков оценил игру футболистов ЦСКА после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой армейцев (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Поздравляю Облякова, его признали лучшим игроком матча. Он действительно хороший футболист. Я бы его отметил, как одного из самых опасных в составе ЦСКА», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе армейцев забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

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