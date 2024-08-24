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Вратарь «Акрона» Волков: упаднического настроения нет, в команде рабочая атмосфера

Вратарь «Акрона» Волков: упаднического настроения нет, в команде рабочая атмосфера
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков рассказал о настроении в команде после разгромного поражения в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«В команде рабочая атмосфера, стараемся наладить игровые связи, потому что команда новая. Упаднического настроения нет. Естественно, футболисты по духу победители, хотим большего, каждый недоволен собой. В раздевалке нет претензий друг к другу. Все знаю, что мы можем больше.

Сыгранность в новом составе — немаловажно, ротация и изменения — головная боль тренерского штаба. Не могу сказать, что партнёры слабые, просто не хватает времени», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.

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