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«Алания» уступила «Шиннику» в матче 7-го тура Первой лиги

«Алания» уступила «Шиннику» в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и владикавказская «Алания». «Шинник» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Алания
Владикавказ
1:0 Алейников – 65'    

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

После этой победы «Шинник» набрал пять очков. Ярославская команда находится на последнем, 20-м месте, уступая находящимся на 19-м и 18-м местах «СКА-Хабаровск» и «Тюмени» соответственно лишь по дополнительным показателям. «Алания» с восемью очками находится на 10-м месте.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 13 очков после шести матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 12 очков в шести встречах.

Турнирная таблица Первой лиги
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