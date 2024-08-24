«Алания» уступила «Шиннику» в матче 7-го тура Первой лиги

Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и владикавказская «Алания». «Шинник» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил полузащитник «Шинника» Василий Алейников.

После этой победы «Шинник» набрал пять очков. Ярославская команда находится на последнем, 20-м месте, уступая находящимся на 19-м и 18-м местах «СКА-Хабаровск» и «Тюмени» соответственно лишь по дополнительным показателям. «Алания» с восемью очками находится на 10-м месте.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 13 очков после шести матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 12 очков в шести встречах.