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Обляков прокомментировал победу в матче с «Акроном»

Обляков прокомментировал победу в матче с «Акроном»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о разгромной победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Акроном» со счётом 4:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«В первом тайме были небольшие проблемы с реализацией, но игра в целом была под нашим контролем.

Я не говорил Дивееву, чтобы он шёл бить пенальти. На установке было принято решение, что пенальти бью», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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