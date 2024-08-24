Иван Обляков — о победе ЦСКА над «Акроном»: в перерыве внесли коррективы, и это сработало

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал разгромную победу своей команды над «Акроном» (4:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прошлая игра с «Локомотивом» сказывается, тогда тоже было большое преимущество, но не могли забить. Потеряли уверенность в завершающей стадии, но поговорили об этом в перерыве. Не хватало последнего удара или паса. В перерыве внесли коррективы, и это сработало», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.