«Всему виной команда ЦСКА». Тренер «Акрона» Тедеев — о разгромном поражении от армейцев

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4).

«Есть ключевые моменты, в которых мы сыграли нехорошо. Первый мяч пропустили слишком просто. Мы плохо отреагировали на этот мяч. Потом залетел ещё один, потом ещё. Наверное, это следствие того, что в этот момент мы не оказались командой. А я со своей стороны не достучался до футболистов.

Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты. Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Столичный ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.