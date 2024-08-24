Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Подвоха не было». Медведев — о словах, что Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»

«Подвоха не было». Медведев — о словах, что Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свои слова о том, что игроки сине-бело-голубых Вендел и Педро не примут участия в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Футболисты вышли в стартовом составе на игру. На момент написания новости счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

— Вы говорили перед матчем, что Вендел и Педро играть не будут, а они играют. Как так?
— Очень просто. Благодаря врачам, физиотерапевтам, и, самое главное, самим ребятам.

— То есть подвоха не было, вы правда думали, что они не будут играть?
— Подвоха не было. Это не я думал, это врачи говорили, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Семак высказался о попадании Вендела в стартовый состав на игру со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android