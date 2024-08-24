«Подвоха не было». Медведев — о словах, что Вендел и Педро не сыграют со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свои слова о том, что игроки сине-бело-голубых Вендел и Педро не примут участия в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Футболисты вышли в стартовом составе на игру. На момент написания новости счёт в матче не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Вы говорили перед матчем, что Вендел и Педро играть не будут, а они играют. Как так?

— Очень просто. Благодаря врачам, физиотерапевтам, и, самое главное, самим ребятам.

— То есть подвоха не было, вы правда думали, что они не будут играть?

— Подвоха не было. Это не я думал, это врачи говорили, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на четвёртой строчке.