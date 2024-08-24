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Тренер «Тоттенхэма» шутливо отреагировал на вопрос о травме Соланке

Тренер «Тоттенхэма» шутливо отреагировал на вопрос о травме Соланке
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу на предматчевой пресс-конференции перед встречей с «Эвертоном» прокомментировал травму нового нападающего команды Доминика Соланке. Специалист отвечал на вопрос, как клуб справится с потерей ключевого игрока через полторы недели после его подписания.

«Подумайте о бедном старом тренере. Забудьте об игроке! Что насчёт меня? Я только что потерял своего ключевого нападающего через полторы недели после его покупки. Мне нужны обнимашки!» — приводит слова Постекоглу Football.London.

Напомним, Доминик Соланке, недавно присоединившийся к «Тоттенхэму» из «Борнмута» за £ 65 млн, пропускает субботний матч с «Эвертоном» во 2-м туре чемпионата Англии из-за травмы лодыжки. Соланке уже дебютировал за «Тоттенхэм» в ничейном матче с «Лестером» (1:1).

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