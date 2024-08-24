Мойзес показывал сердечко, Евсеев наблюдал с трибуны. Фото победы ЦСКА над «Акроном»

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу армейцев. В составе москвичей забили Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4).

«Есть ключевые моменты, в которых мы сыграли нехорошо. Первый мяч пропустили слишком просто. Мы плохо отреагировали на этот мяч. Потом залетел ещё один, потом ещё. Наверное, это следствие того, что в этот момент мы не оказались командой. А я со своей стороны не достучался до футболистов.

Но при этом я не могу предъявить претензии в плане самоотдачи. ЦСКА имел ощутимое преимущество во втором тайме. У команды сильный подбор футболистов, они использовали свои моменты. Всему виной команда ЦСКА. Игроки пользовались большим пространством, которые мы им давали», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».