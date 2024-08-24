«Факел» — «Оренбург»: Гиоргобиани открыл счёт на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречаются воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра идёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Матч начался в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче – 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 62-й минуте со штрафного забил нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани.

На данный момент «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея лишь одно очко после пяти игр. «Оренбург» идёт на 11-й строчке с пятью очками. Ранее воронежцы отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место Дмитрия Пятибратова, который возглавил «Факел» во второй раз в своей тренерской карьере.

В последний раз обе команды встречались 31 марта в рамках минувшего сезона чемпионата России. Матч в Воронеже завершился нулевой ничьей.