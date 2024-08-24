«Ахмат» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Тодорович, Гандри, Швец, Бериша, Силва, Камило, Кардосо.

«Химки»: Обухов, Филин, Ориньо, Фернандес, Фаринья, Хосонов, Мирзов, Абдуллахи, Вера, Заболотный, Бакаев.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за пять матчей. «Химки» заработали пять очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

Последний раз команды встречались в матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. В той игре «Ахмат» разгромил «Химки» со счётом 3:0.