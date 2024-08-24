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«РБ Лейпциг» победил «Бохум» в матче стартового тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» победил «Бохум» в матче стартового тура Бундеслиги
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Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундский «РБ Лейпциг» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». В статусе главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Итоговый результат — 1:0.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Нуса – 59'    
Удаления: Орбан – 85' / нет

Единственный гол в матче забил нападающий «РБ Лейпциг» Антонио Нуса. На 85-й минуте красную карточку получил защитник «Лейпциг» Вилли Орбан.

Параллельно завершились ещё четыре матча 1-го тура Бундеслиги.

«Фрайбург» на своём поле принимал «Штутгарт». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Демирович – 2'     1:1 Кюблер – 27'     2:1 Доан – 54'     3:1 Кюблер – 61'    

«Майнц» дома не смог обыграть берлинский «Унион». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин
1:0 Амири – 53'     1:1 Бенеш – 74'    

«Хоффенхайм» дома в результативном матче со счётом 3:2 обыграл «Хольштайн».

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 2
Хольштайн
Киль
1:0 Крамарич – 6'     2:0 Крамарич – 37'     2:1 Бернхардссон – 63'     3:1 Крамарич – 87'     3:2 Матино – 89'    
Удаления: нет / Келати – 82'

«Аугсбург» и «Вердер» закончили свою игру со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
24 августа 2024, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Агу – 12'     1:1 Реджбечай – 16'     2:1 Эссенд – 35'     2:2 Нджинма – 58'    
Турнирная таблица Бундеслиги
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