«РБ Лейпциг» победил «Бохум» в матче стартового тура Бундеслиги

Завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундский «РБ Лейпциг» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «Лейпциг». В статусе главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд. Итоговый результат — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «РБ Лейпциг» Антонио Нуса. На 85-й минуте красную карточку получил защитник «Лейпциг» Вилли Орбан.

Параллельно завершились ещё четыре матча 1-го тура Бундеслиги.

«Фрайбург» на своём поле принимал «Штутгарт». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

«Майнц» дома не смог обыграть берлинский «Унион». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Хоффенхайм» дома в результативном матче со счётом 3:2 обыграл «Хольштайн».

«Аугсбург» и «Вердер» закончили свою игру со счётом 2:2.