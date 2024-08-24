«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Счёт в матче на 14-й минуте открыл Ив Биссума. На 25-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор», воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Джордана Пикфорда. Во втором тайме хозяева забили ещё дважды: на 71-й минуте отличился Кристиан Ромеро, а на 77-й минуте Сон оформил дубль.
Параллельно завершились ещё два матча АПЛ.
«Саутгемптон» на своём поле уступил «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Победный гол на счету Моргана Гиббс-Уайта.
«Кристал Пэлас» также проиграл дома, уступив «Вест Хэму» — 0:2. У гостей отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.
- 24 августа 2024
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:03
-
20:01
-
20:01
-
20:01
-
19:57
-
19:56
-
19:55
-
19:54
-
19:50
-
19:36
-
19:35
-
19:31
-
19:30
-
19:27
-
19:10
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:37
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
18:18
-
18:00
-
17:59