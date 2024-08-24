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«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ
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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Биссума – 14'     2:0 Мин – 25'     3:0 Ромеро – 71'     4:0 Мин – 77'    

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Ив Биссума. На 25-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор», воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Джордана Пикфорда. Во втором тайме хозяева забили ещё дважды: на 71-й минуте отличился Кристиан Ромеро, а на 77-й минуте Сон оформил дубль.

Параллельно завершились ещё два матча АПЛ.

«Саутгемптон» на своём поле уступил «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Победный гол на счету Моргана Гиббс-Уайта.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Гиббс-Уайт – 70'    

«Кристал Пэлас» также проиграл дома, уступив «Вест Хэму» — 0:2. У гостей отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Соучек – 67'     0:2 Боуэн – 72'    
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