«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 2-го тура АПЛ

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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл Ив Биссума. На 25-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество «шпор», воспользовавшись ошибкой голкипера гостей Джордана Пикфорда. Во втором тайме хозяева забили ещё дважды: на 71-й минуте отличился Кристиан Ромеро, а на 77-й минуте Сон оформил дубль.

Параллельно завершились ещё два матча АПЛ.

«Саутгемптон» на своём поле уступил «Ноттингем Форест» со счётом 0:1. Победный гол на счету Моргана Гиббс-Уайта.

«Кристал Пэлас» также проиграл дома, уступив «Вест Хэму» — 0:2. У гостей отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн.