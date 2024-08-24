«Барселона» — «Атлетик» Бильбао: стартовые составы команд на матч 2-го тура Ла Лиги

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Барселона»: тер Штеген, Кубарси, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Торрес, Берналь, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

«Атлетик» Бильбао: Падилья, Вивиан, Альварес, Берчиче, Лекуэ, Прадос, Весга, Сансет, И. Уильямс, Н. Уильямс, Беренгер.

В предущем сезоне команды играли между собой три раза. В матче первого круга чемпионата Испании «Барселона» одержала победу со счётом 1:0 благодаря голу Марк Гиу. Встреча второго круга завершилась со счётом 0:0. Команды встречались друг с другом в игре 1/4 финала Кубка Испании. Победу в том матче одержал «Атлетик» со счётом 4:2 (2:0 д.вр.).