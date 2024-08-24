Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Обляков впервые за 213 матчей РПЛ сделал три результативных действия в одной игре

Иван Обляков впервые за 213 матчей РПЛ сделал три результативных действия в одной игре
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков впервые за 213 матчей в Российской Премьер-Лиги набрал три результативных действия в одном матче, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сегодня, 24 августа, в матче 6-го тура чемпионата России с «Акроном» (4:0) Обляков отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

Всего у Облякова 61 результативное действие в РПЛ. Сообщатся, что среди действующих полузащитников лиги больше только у Дениса Глушакова (79), Александра Ерохина (70) и Олега Иванова (64).

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

Материалы по теме
Иван Обляков — о победе ЦСКА над «Акроном»: в перерыве внесли коррективы, и это сработало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android