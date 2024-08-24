Иван Обляков впервые за 213 матчей РПЛ сделал три результативных действия в одной игре

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков впервые за 213 матчей в Российской Премьер-Лиги набрал три результативных действия в одном матче, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сегодня, 24 августа, в матче 6-го тура чемпионата России с «Акроном» (4:0) Обляков отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

Всего у Облякова 61 результативное действие в РПЛ. Сообщатся, что среди действующих полузащитников лиги больше только у Дениса Глушакова (79), Александра Ерохина (70) и Олега Иванова (64).

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.