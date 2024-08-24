«Зенит» — «Спартак»: хозяева остались вдесятером после удаления Эраковича

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В эти минуты идёт матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку за фол на игроке «Спартака» Хесусе Медине.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на пятой строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата России сине-бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.