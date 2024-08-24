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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ипсвич» в домашнем матче 2-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ипсвич» в домашнем матче 2-го тура АПЛ
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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Манчестер Сити» принимал «Ипсвич Таун». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 7'     1:1 Холанд – 12'     2:1 Де Брёйне – 14'     3:1 Холанд – 16'     4:1 Холанд – 88'    

Счёт в матче открыли гости: на седьмой минуте отличился Сэмми Шмодич. Однако «горожане» быстро перехватили инициативу. На 12-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти, а спустя две минуты Кевин Де Брёйне вывел «Сити» вперёд. На 16-й минуте Холанд оформил дубль. На 89-й минуте вновь забил Эрлинг Холанд, установив счёт 4:1.

В параллельном матче «Фулхэм» дома победил «Лестер» со счётом 2:1. У хозяев отличились Эмиль Смит-Роу и Алекс Ивоби. У «Лестера» голом отметился Ваут Фас.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Смит-Роу – 18'     1:1 Фас – 38'     2:1 Айуоби – 70'    
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