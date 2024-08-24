«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ипсвич» в домашнем матче 2-го тура АПЛ

Сегодня, 24 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Манчестер Сити» принимал «Ипсвич Таун». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыли гости: на седьмой минуте отличился Сэмми Шмодич. Однако «горожане» быстро перехватили инициативу. На 12-й минуте Эрлинг Холанд реализовал пенальти, а спустя две минуты Кевин Де Брёйне вывел «Сити» вперёд. На 16-й минуте Холанд оформил дубль. На 89-й минуте вновь забил Эрлинг Холанд, установив счёт 4:1.

В параллельном матче «Фулхэм» дома победил «Лестер» со счётом 2:1. У хозяев отличились Эмиль Смит-Роу и Алекс Ивоби. У «Лестера» голом отметился Ваут Фас.