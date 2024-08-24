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Арбитр Федотов отреагировал на удаление Эраковича в игре «Зенита» и «Спартака»

Арбитр Федотов отреагировал на удаление Эраковича в игре «Зенита» и «Спартака»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Зенита» Страхини Эраковича в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». На момент написания новости счёт в игре — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Вторая жёлтая Эраковичу за грубую игру 100-процентная. Тут вопросов к арбитру никаких нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 63-й минуте сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович был удалён с поля, получив вторую жёлтую карточку за фол на игроке «Спартака» Хесусе Медине.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за пять матчей. «Спартак» заработал 10 очков и располагается на пятой строчке.

В первом круге минувшего сезона чемпионата России сине-бело-голубые обыграли красно-белых со счётом 3:1. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

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