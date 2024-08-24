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Факел — Оренбург, результат матча 6-го тура РПЛ, счёт 1:0, 24 августа 2024 года

«Факел» с минимальным счётом победил «Оренбург» в матче 6-го тура РПЛ
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встречались воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. «Факел» одержал победу со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Гиоргобиани – 62'    

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут. На 62-й минуте со штрафного отличился нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани.

После этой победы «Факел» набрал четыре очка. Воронежская команда занимает 14-е место. «Оренбург» с пятью очками находится на 11-й строчке.

Ранее воронежцы отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место Дмитрия Пятибратова, который возглавил «Факел» во второй раз в своей тренерской карьере.

В последний раз обе команды встречались 31 марта в рамках минувшего сезона чемпионата России. Матч в Воронеже завершился нулевой ничьей.

Турнирная таблица РПЛ
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