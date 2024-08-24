ЦСКА разгромил «Краснодар» в полуфинале женского Кубка России

Завершился матч 1/2 финала женского Кубка России, в котором играли ЦСКА и «Краснодар». Команды встречались на стадионе «Лужники, Спортивный городок». Победу в матче одержали футболистки ЦСКА, обыграв соперника со счётом 3:0.

На 45-й минуте счёт в матче открыла защитница армейцев Юлия Плешкова. На 52-й минуте встречи удвоила преимущество ЦСКА нападающая Дарья Яковлева. На 70-й минуте установила окончательный счёт в матче полузащитница ЦСКА Марине Ачоян — 3:0.

Ранее завершился ещё один полуфинальный матч турнира между «Чертаново» и «Локомотивом». Победу в игре одержал «Локомотив» со счётом 2:0. На 42-й минуте забила полузащитница красно-зелёных Эммануэль Фэйвор. На 55-й минуте удвоила преимущество «Локомотива» нападающая Лаисса Оливейра.