«Спартак» сыграл «на ноль» в четвёртом матче РПЛ подряд

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Сегодня, 24 августа, состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0. Таким образом, красно-белые не пропустили уже в четвёртом матче РПЛ подряд.

Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

Ранее «Спартак» победил «Крылья Советов» (3:0) и «Факел» (3:0), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.