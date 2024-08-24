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«Зенит» сыграл вничью во втором матче РПЛ подряд

«Зенит» сыграл вничью во втором матче РПЛ подряд
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«Зенит» не смог обыграть «Спартак» (0:0) в игре 6-го тура РПЛ. Таким образом, «Зенит» сыграл вничью во втором матче чемпионата России подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

В игре 5-го тура РПЛ «Зенит» сыграл вничью с подмосковными «Химками». Игра завершилась счо счётом 1:1.

Команды не сумели отметиться забитыми мячами. Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На матче «Зенит» — «Спартак» присутствовали 48 503 зрителя.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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