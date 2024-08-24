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«Сандерленд» оригинально анонсировал переход Изидора

«Сандерленд» оригинально анонсировал переход Изидора
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«Сандерленд» использовал кадры из фильма «Изгой» для анонса перехода Вильсона Изидора из санкт-петербургского «Зенита», обыграв созвучие его имени с волейбольным мячом бренда «Wilson». Клуб опубликовал эти кадры на своей странице в социальной сети.

Французский форвард отправился в «Сандерленд» на правах аренды с обязательным правом выкупа.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий выступал за «Зенит» на правах аренды из «Локомотива». Петербургский клуб активировал опцию выкупа по итогам сезона-2023/2024. Всего в составе сине-бело-голубых Изидор принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В данный момент «Сандерленд» выступает в Чемпионшипе и располагается на первой строчке.

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