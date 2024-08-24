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«Урал» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 7-го тура Первой лиги

«Урал» не смог обыграть «Нефтехимик» в матче 7-го тура Первой лиги
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Завершился матч 7-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Нефтехимик» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 7-й тур
24 августа 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 59'     1:1 Магомедов – 74'    

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 59-й минуте румынский нападающий Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд. На 75-й минуте нападающий «Нефтехимика» Рашид Магомедов сравнял счёт. Отметим, что на 69-й минуте форвард хозяев Саид Алиев не реализовал 11-метровый удар.

После этой игры в активе «Нефтехимика» стало 11 очков. Команда находится на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Урал» с 14 очками занимает второе место.

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