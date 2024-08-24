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«Спартак» сыграл «на ноль» в Санкт-Петербурге в третьем матче подряд

«Спартак» сыграл «на ноль» в Санкт-Петербурге в третьем матче подряд
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«Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» со счётом 0:0 в гостевом матче 6-го тура РПЛ. Таким образом, «Спартак» сыграл «на ноль» в Санкт-Петербурге в третьем матче подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

Предыдущие две встречи в Санкт-Петербурге также заканчивались со счётом — 0:0.

Команды не сумели отметиться забитыми мячами. Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович. На матче «Зенит» — «Спартак» присутствовали 48 503 зрителя.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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