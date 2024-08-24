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«Монако» без Головина уверенно обыграл «Лион» в матче 2-го тура Лиги 1

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Монако». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 65-й минуте. С передачи полузащитника Магнеса Аклиуше отличился вингер Элисс Бен-Сегир. На 80-й минуте сенегалец Ламин Камара удвоил преимущество монегасков.

Напомним, российский хавбек «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки. Игрок не принимал участия в матче.

После этой победы в активе «Монако» стало шесть очков. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице. «Лион» с 0 очков опустился на последнюю строчку.