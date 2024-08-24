Гранат: Соболев на пике формы помог бы «Спартаку» в концовке матча с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о матче между «Спартаком» и «Зенитом», который завершился со счётом 0:0 в матче 6-го тура РПЛ.

«Играли две равные команды. Не скажу, что «Спартак» должен был побеждать в большинстве, но шансы на это были. Удаление Эраковича — стечение обстоятельств, накал матча, не каждый игрок может сдержать себя. Наверное, это повлияло.

Мы не можем рассуждать, мог ли помочь Соболев одной из команд сегодня, потому что мы ещё не видели его на поле в последнее время. Если бы он был на пике своей формы, то в концовке матча точно помог бы «Спартаку». Больше о нём нечего сказать, только иллюзорно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.