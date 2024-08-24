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Станкович: Рябчук получил травму, в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь

Станкович: Рябчук получил травму, в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил замены полузащитника Кристофера Мартинса и защитника Олега Рябчука в матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Мартинса поменяли из-за жёлтой? В вашем вопросе уже ответ. Что касается Рябчука, то замена вынужденная. Он получил повреждение и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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