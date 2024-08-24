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«Выжил». Арбитр Федотов оценил судейство Мешкова в игре «Зенита» и «Спартака»

«Выжил». Арбитр Федотов оценил судейство Мешкова в игре «Зенита» и «Спартака»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство бригады арбитров под руководством Виталия Мешкова в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак», который закончился со счёто 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«В таких матчах судьи должны выживать. И Мешков справился – выжил. Тем более сейчас, когда много скандалов, а на департамент есть большое давление. Да, на 21-й минуте мог бы показать жёлтую карточку футболисту «Зенита», но я не буду ему приписывать этот момент. По удалению вопросов нет – вторая жёлтая за грубую игру.

Мешков изначально взял высокую планку единоборств и выдержал её до конца. Было тяжело, но он справился, так что за этот матч будет 8,5»,— сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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