«Выжил». Арбитр Федотов оценил судейство Мешкова в игре «Зенита» и «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал судейство бригады арбитров под руководством Виталия Мешкова в матче 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак», который закончился со счёто 0:0.

«В таких матчах судьи должны выживать. И Мешков справился – выжил. Тем более сейчас, когда много скандалов, а на департамент есть большое давление. Да, на 21-й минуте мог бы показать жёлтую карточку футболисту «Зенита», но я не буду ему приписывать этот момент. По удалению вопросов нет – вторая жёлтая за грубую игру.

Мешков изначально взял высокую планку единоборств и выдержал её до конца. Было тяжело, но он справился, так что за этот матч будет 8,5»,— сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.