Станкович высказался об удалении Эраковича в матче «Зенит» — «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал удаление защитника санкт-петербургского «Зенита» Страхини Эраковича в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0.

«Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две жёлтых. Но даже если я играю против брата, то хочу победить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.