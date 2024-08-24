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Станкович высказался об удалении Эраковича в матче «Зенит» — «Спартак»

Станкович высказался об удалении Эраковича в матче «Зенит» — «Спартак»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал удаление защитника санкт-петербургского «Зенита» Страхини Эраковича в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Я Эраковича называю чупа. Он мне практически как сын. Я видел, как он рос. Мне жаль, что сегодня он получил красную и две жёлтых. Но даже если я играю против брата, то хочу победить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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