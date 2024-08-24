Станкович: «Спартак» был готов к выходу Педро и Вендела в составе «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о выходе нападающего «Зенита» Педро и полузащитника сине-бело-голубых Вендела в стартовом составе на очный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Когда анализируется игра больших команд, всегда идёт подготовка как с игроками, участие которых под вопросом, так и без них. У «Зенита» около 20 футболистов, которые могут выйти на поле, мы готовились не к именам, а к «Зениту» в целом. Так что мы были готовы к выходу Педро и Вендела», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.