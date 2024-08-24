Станкович: когда речь идёт о самом большом дерби страны, то исход определяют детали

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру своей команды в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Когда речь идёт о самом большом дерби страны, то исход определяют детали. Даже самые маленькие. Угловой, штрафной, ошибка при выходе из обороны. Я доволен своими ребятами, мы хотели идти вперёд. 30 минут в большинстве много, но мы не смогли реализовать свои моменты», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.