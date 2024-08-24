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Станкович высказался о предупреждениях, полученных игроками «Спартака» в матче с «Зенитом»

Станкович высказался о предупреждениях, полученных игроками «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о трёх жёлтых карточках, полученных игроками красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Три жёлтые карточки для игроков команды в первом тайме? Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были жёлтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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