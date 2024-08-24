Станкович высказался о предупреждениях, полученных игроками «Спартака» в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о трёх жёлтых карточках, полученных игроками красно-белых в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Три жёлтые карточки для игроков команды в первом тайме? Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были жёлтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.