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Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал ничейный результат в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал ничейный результат в матче со «Спартаком»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 6-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы, в свою очередь, неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны, результат хороший, с другой — он не может нас устраивать.

Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.

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