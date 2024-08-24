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«Факел» одержал первую победу в сезоне в матче 6-го тура РПЛ

«Факел» одержал первую победу в сезоне в матче 6-го тура РПЛ
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Воронежский «Факел» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в матче 6-го тура РПЛ. Таким образом, воронежская команда одержала первую победу в сезоне. До этого матча в пяти турах РПЛ воронежская команда набрала одно очко (одна ничья и четыре поражения). Кроме того, «Факел» проиграл два матча в Фонбет Кубке России.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Гиоргобиани – 62'    

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут. На 62-й минуте со штрафного отличился нападающий «Факела» Николай Гиоргобиани.

После этой победы «Факел» набрал четыре очка. Воронежская команда занимает 14-е место. «Оренбург» с пятью очками находится на 11-й строчке.

Ранее воронежцы отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место Дмитрия Пятибратова, который возглавил «Факел» во второй раз в своей тренерской карьере.

В последний раз обе команды встречались 31 марта в рамках минувшего сезона чемпионата России. Матч в Воронеже завершился нулевой ничьей.

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