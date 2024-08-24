«Обе команды не наиграли на победу». Тренер «Зенита» Семак — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Не вижу параллелей в ничейных результатах в последнее время. В прошлом матче у нас было много моментов, мы владели преимуществом. По сегодняшнему матчу результат справедлив, но обе команды не наиграли на победу. В целом результат закономерен. По сегодняшнему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.