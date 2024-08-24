Семак объяснил замены у «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены в своей команде в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

«Выход Мантуана и Сергеева? Не думаю, что выпустили их раньше, мы до последнего ждали того или иного игрока, который мог попросить замену.

Правый фланг в первом тайме у нас проседал. В атаке мы тоже ждали от Андрея больше остроты. Нам её не хватало. Поэтому вышел Саша Ерохин, он за первые 15 минут пробил три раза по воротам. Эраковича тоже сдвинули, так как он лучше понимает наши требования», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.