Семак: выводы ЭСК — отдельный вид искусства, можно пересматривать бесконечно

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о неудалении полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), а также прокомментировал решения Экспертно-судейской комиссии РФС.

«Мне непонятно, почему не удалили Мартинса. Он специально схватил мяч руками – это не жёлтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отдельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.