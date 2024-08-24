Семак: никакой операции по сокрытию травм Вендела и Педро не было

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что игроки сине-бело-голубых Вендел и Педро не смогут принять участия в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0). Футболисты вышли в стартовом составе на игру.

«Никакой операции по сокрытию травм не было. Вендел провёл одну тренировку с командой. Никто никого не собирался дезинформировать. По Педро я ничего не говорил. И зачем перевирать мои слова, мне непонятно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 14 очков за шесть матчей. «Спартак» находится на четвёртом месте, заработав 11 очков за аналогичное количество игр.